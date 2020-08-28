Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|10:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Учеба

В Пензе насчитали почти 30 000 детсадовцев и 55 000 школьников

Печать

В 2020 году детские сады в Пензе будут посещать почти 30 тысяч воспитанников. Об этом сообщил начальник управления образования Юрий Голодяев во время традиционного общегородского педсовета, который прошел на базе детской школы искусств им. Ю. Е. Яничкина в четверг, 27 августа.

По словам Голодяева, в настоящее время охват дошкольным образованием составляет 85,2%. 15 лет назад, в 2005-м, показатель достигал 63%.

Детские сады Пензы в этом учебном году примут 29 500 воспитанников - на 247 больше, чем в прошлом.

«В 2005 году их было 12 400», - уточнил Голодяев. Его слова приводит пресс-служба мэрии.

За школьные парты в День знаний сядут 55 229 учеников, что на 2 300 больше, чем 1 сентября 2019 года.

«В Арбекове построены две школы, после их ввода в эксплуатацию близлежащие учреждения образования перейдут на обучение в одну смену», - добавил чиновник.

В дальнейшем новые школы планируют строить в микрорайонах, где уже существуют или только прогнозируются проблемы доступности образовательных услуг. В их числе названы это ГПЗ-24, Заря, Тепличный и Западная Поляна.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте