В Пензе насчитали почти 30 000 детсадовцев и 55 000 школьников

28.08.2020 | 08:42

В 2020 году детские сады в Пензе будут посещать почти 30 тысяч воспитанников. Об этом сообщил начальник управления образования Юрий Голодяев во время традиционного общегородского педсовета, который прошел на базе детской школы искусств им. Ю. Е. Яничкина в четверг, 27 августа.

По словам Голодяева, в настоящее время охват дошкольным образованием составляет 85,2%. 15 лет назад, в 2005-м, показатель достигал 63%.

Детские сады Пензы в этом учебном году примут 29 500 воспитанников - на 247 больше, чем в прошлом.

«В 2005 году их было 12 400», - уточнил Голодяев. Его слова приводит пресс-служба мэрии.

За школьные парты в День знаний сядут 55 229 учеников, что на 2 300 больше, чем 1 сентября 2019 года.

«В Арбекове построены две школы, после их ввода в эксплуатацию близлежащие учреждения образования перейдут на обучение в одну смену», - добавил чиновник.

В дальнейшем новые школы планируют строить в микрорайонах, где уже существуют или только прогнозируются проблемы доступности образовательных услуг. В их числе названы это ГПЗ-24, Заря, Тепличный и Западная Поляна.