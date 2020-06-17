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Учеба

В Пензе выпускники пришли за аттестатами в масках и перчатках

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Выпускники пензенской гимназии № 53 к праздничному наряду добавили новые аксессуары - маску и резиновые перчатки. Без них и обязательного измерения температуры тела на входе даже круглому отличнику документ об окончании среднего учебного заведения не выдали бы, в лучшем случае доставив на дом. Таковы требования режима повышенной готовности.

«Ситуацию я понимаю, куда деваться. Настроение хорошее, даже несмотря на сложившиеся обстоятельства. Мы стараемся не терять всего оптимизма, который в нас есть», - рассказала выпускница Яна Гречишкина.

Пожалуй, сильнее выпускников были расстроены родители, которые мечтали увидеть, как их детям в торжественной обстановке вручают аттестаты о среднем общем образовании. Но из-за пандемии коронавируса взрослым запретили входить в гимназию.

«Обидно и неприятно все это, но что мы сделаем? Будем радоваться как-то по-другому. Устроим праздник семейный в домашней обстановке», - отметила мама выпускника Ирина Малкина.

Руководство учебного заведения и учителя уверены, что даже таким этот день одиннадцатиклассники запомнят на всю жизнь.

«Несмотря ни на что, у нас в гимназии сегодня праздник, потому что заканчивается очередной учебный год, заканчивается он результативно. Среди наших выпускников - семь медалистов. Мы постарались для ребят сегодня сделать праздник», - пояснила директор гимназии Римма Наумова.

Выпускников для вручения аттестатов приглашали по одному, с интервалом в 10 минут. Всего в непростом учебном году в гимназии № 53 выпустилось 26 одиннадцатиклассников.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да что вы гоните, в масках тетеньки выдающие аттестаты еще были, а выпускники уж точно нет

Гость||

Вот так и должно быть всегда, а не то, что раньше устраивали из школы.

Гость||

Мазохисты Штоль?

Гость||

ЕГЭ ещё не сдали, а уже и золотые медали и аттестаты вручили. Страшненько всё это. Теперь подтверждать медаль экзаменами не нужно что ли???

Имя: Гость
Комментарий:

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