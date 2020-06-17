В Пензе выпускники пришли за аттестатами в масках и перчатках

17.06.2020 | 18:36

Выпускники пензенской гимназии № 53 к праздничному наряду добавили новые аксессуары - маску и резиновые перчатки. Без них и обязательного измерения температуры тела на входе даже круглому отличнику документ об окончании среднего учебного заведения не выдали бы, в лучшем случае доставив на дом. Таковы требования режима повышенной готовности.

«Ситуацию я понимаю, куда деваться. Настроение хорошее, даже несмотря на сложившиеся обстоятельства. Мы стараемся не терять всего оптимизма, который в нас есть», - рассказала выпускница Яна Гречишкина.

Пожалуй, сильнее выпускников были расстроены родители, которые мечтали увидеть, как их детям в торжественной обстановке вручают аттестаты о среднем общем образовании. Но из-за пандемии коронавируса взрослым запретили входить в гимназию.

«Обидно и неприятно все это, но что мы сделаем? Будем радоваться как-то по-другому. Устроим праздник семейный в домашней обстановке», - отметила мама выпускника Ирина Малкина.

Руководство учебного заведения и учителя уверены, что даже таким этот день одиннадцатиклассники запомнят на всю жизнь.

«Несмотря ни на что, у нас в гимназии сегодня праздник, потому что заканчивается очередной учебный год, заканчивается он результативно. Среди наших выпускников - семь медалистов. Мы постарались для ребят сегодня сделать праздник», - пояснила директор гимназии Римма Наумова.

Выпускников для вручения аттестатов приглашали по одному, с интервалом в 10 минут. Всего в непростом учебном году в гимназии № 53 выпустилось 26 одиннадцатиклассников.