20.03.2020 | 18:09

«Дети сидят дома, а учителя разных предметов задают домашнее задание через электронные дневники. И мы можем узнать домашнее задание через компьютер, телефон», - рассказала школьница Елизавета.

Так представляет себе ученица 4-го класса дистанционные уроки. Готовятся и дети, и их наставники.

У представителей муниципальных отделов образования, для которых провели онлайн-семинар, вопросов много. И будут еще. Пензенских педагогов настраивают на дистанционную форму работы с учениками.

Технологии, в принципе не новые, теперь стали и более доступными, в том числе бесплатными. К примеру, федеральная платформа «Российская электронная школа» открывает доступ к ресурсам.

«Для этого просто необходима регистрация всех учащихся на этой платформе и регистрация всех учителей, которые работают в образовательной организации. Далее учащиеся добавляются в классы, и учитель работает с этим классом в дистанционном режиме, как в обычном формате», - сообщил начальник информационно-аналитического управления развития образования Александр Шиленков.

Отличие - в расстоянии друг от друга. Специалисты сферы образования считают, что дети, которые быстрее адаптируются ко всему новому, довольно быстро освоятся и будут с интересом заниматься даже дома. Тем более что такая форма набирает популярность.

Учитель, как и прежде, будет выполнять свои обязанности и спрашивать с учеников.

«Дает задания, выбирая уже из имеющихся уроков, записанных «Российской электронной школой», которые включают в себя и конспект урока, и видеоматериал, который может заменить объяснение учителя, и проверочные материалы, которые обеспечат текущий контроль освоения знания», - рассказал Александр Шиленков.

Также рассматриваются возможности вести уроки в режиме онлайн. Это будет либо голосовой, либо видеочат.

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