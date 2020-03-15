Сетевое издание|18+|Воскресенье|15 мар 2020|17:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  85.71  |  $  77.24

Учеба | В честь 75-летия Победы студенты колледжа сажали виртуальные цветы

15.03.2020|13:40
Печать

В Пензенском колледже архитектуры и строительства соревновались знатоки посадки цветов и кустов, будущее молодых людей - наведение красоты в городах. Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «садово-парковое и ландшафтное строительство».

«Учитывается, как они могут это представить в графическом формате, как могут в дальнейшем реализовать на практике. Нужно не просто нарисовать, но и продумать, какое растение лучше взять, какой сорт, на каком расстоянии. Растения - это тоже живые существа, которые имеют определенный период цветения, и ценятся именно их декоративные качества», - рассказала член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады Елена Вереникина.

Виртуальные цветы участники олимпиады сажали в честь 75-летия Великой Победы. Таковы условия конкурса.

«Будет три звезды от угла до угла клумбы - в красных тонах. И будет еще георгиевская лента пущена по всей этой территории, оранжевая и черная», - описала свой проект участница регионального этапа всероссийской олимпиады Елена Позолотина.

Она назвала и цветы, которые хотела бы использовать. Это красная бегония, виола черная и оранжевая, а зеленое пространство девушка предложила заполнить очитком.

Победитель регионального этапа отправится на всероссийский финал в конце апреля в Хабаровск.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте