15.03.2020 | 13:40

В Пензенском колледже архитектуры и строительства соревновались знатоки посадки цветов и кустов, будущее молодых людей - наведение красоты в городах. Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «садово-парковое и ландшафтное строительство».

«Учитывается, как они могут это представить в графическом формате, как могут в дальнейшем реализовать на практике. Нужно не просто нарисовать, но и продумать, какое растение лучше взять, какой сорт, на каком расстоянии. Растения - это тоже живые существа, которые имеют определенный период цветения, и ценятся именно их декоративные качества», - рассказала член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады Елена Вереникина.

Виртуальные цветы участники олимпиады сажали в честь 75-летия Великой Победы. Таковы условия конкурса.

«Будет три звезды от угла до угла клумбы - в красных тонах. И будет еще георгиевская лента пущена по всей этой территории, оранжевая и черная», - описала свой проект участница регионального этапа всероссийской олимпиады Елена Позолотина.

Она назвала и цветы, которые хотела бы использовать. Это красная бегония, виола черная и оранжевая, а зеленое пространство девушка предложила заполнить очитком.

Победитель регионального этапа отправится на всероссийский финал в конце апреля в Хабаровск.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.