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Учеба | В пензенском лицее основы финансовой грамотности изучают онлайн

15.10.2019|16:23
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В 11-м классе финансово-экономического лицея № 29 начали использовать новую методику обучения. Уроки финансовой грамотности теперь проходят в онлайн-режиме. Программа подготовлена Министерством финансов Пензенской области, где у всех на уме только деньги.

«На первом месте - банк, учреждение, которое аккумулирует финансы и позволяет их лучше использовать. Помимо банковской деятельности, ребята будут изучать такие направления, как инвестиционная деятельность, страхование, кредиты - все, что связано с финансами и направлено на их использование в интересах самих граждан», - сообщил директор лицея Константин Уланов.

«Для человека важно знать, что такое банки, как они устроены, как можно взять кредит. То есть это формирование финансовой культуры, в нашем лицее это финансовая культура школьников. Мне кажется, это очень важно, потому что она формируется в 16-17 лет, соответственно на выходе мы получим хороший результат», - отметила ученица лицея Дарья Портянкина.

В учебном заведении считают, что информация от финансового специалиста очень полезна для лицеистов. Поданная профессионалом, она гораздо более убедительна, чем рассказ учителя.

Такие виртуальные уроки финансовой грамотности в лицее будут проходить еженедельно.

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