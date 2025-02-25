ВТБ отчитался о рекордной прибыли и приросте клиентов

25.02.2025 | 12:27

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ВТБ в 2024 году заработал рекордные 551,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (+27,6% год к году). В IV квартале показатель вырос более чем в 3 раза, до 176,4 млрд руб. Кратный рост чистой прибыли произошел в том числе на фоне реализации небанковского цифрового бизнеса, работы с заблокированными активами, а также переоценки портфеля ценных бумаг.

В декабре банку пришлось скорректировать тактику выполнения целевого показателя в 100 млрд рублей, так как регулятор изменил требования. Это позволило выручить от передачи заблокированных активов 21 млрд вместо 100.

«Все события, которые происходили в последние недели 2024 года, вынуждали нас находиться на финальном этапе эстафеты с травмированной толчковой ногой. Поэтому из-за ограниченности времени до конца года нам пришлось отказаться от четверных прыжков, сконцентрироваться на более простых элементах. Достижение годового таргета по чистой прибыли в прошлом году - это была своего рода такая дорожка ягудинских шагов, нежели какой-то технический элемент», - сказал первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

Приоритеты трехлетней стратегии ВТБ не меняются. Среди них масштабирование розницы, регионализация, технологический суверенитет, поддержка национальной экономики.

«2024 год был первым годом нашей трехлетней стратегии, и группа ВТБ перевыполнила показатели стратегии не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на рекордные 5,2 млн, превысив 24,5 млн человек», - сообщил Дмитрий Пьянов.

Ориентир по прибыли на 2025 год - около 430 млрд рублей. Банк ожидает, что бизнес-план будет выполняться в жестких макроусловиях: прогноз по ключевой ставке - 21% на весь год.

«Это для нас следующий год будет годом кредитного маневра. Мы будем целенаправленно снижать кредиты физических лиц, и падение будет достигаться не какими-то административными методами, а ограничениями преимущественно в потребительском неипотечном кредитовании ПСК (полная стоимость кредита) и преимущественно ПДН (показатель долговой нагрузки). Поэтому мы ожидаем падение, превышающее 10%. Кредиты, поскольку они имеют более выгодный с точки зрения капитала взвес, будут прирастать более 10%. Кредиты всего - мы будем ожидать прироста по нижнему уровню прогноза ЦБ (8-13%). Мы около 5-6% будем прирастать, по сути, маневрируя», - пояснил топ-менеджер.

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