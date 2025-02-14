Решение ЦБ названо точкой оптимума для экономики

14.02.2025 | 16:59

Сохранение ставки ЦБ на уровне 21% является новой точкой оптимума, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его мнению, это позволит сохранять баланс в экономике.

«Это больше не борьба с инфляцией любой ценой, всеми доступными методами, а нахождение оптимума по недопущению рецессии, по сохранению роста в нужных сегментах и нужных отраслях с более медленным приближением к таргету. Мое мнение, что не так важно, какая ставка; да, мы можем прожить и с 21% (и это почему большинство прогнозирует сохранение этой ставки долгое время), балансируя другие регуляторные меры так, чтобы экономика получала инвестиционную кредитную подпитку», - высказался эксперт в эфире РБК ТВ.

По его словам, самые интересные прогнозы будут по инфляции и кредитованию, а снижение корпоративного портфеля в январе пока не показательно для расчетов за год.

«Я ожидаю, что в целом (по итогам года) все равно кредит вырастет на 8%, может быть, 10% совокупно - розничный и корпоративный», - отметил топ-менеджер банка.

Вместе с тем в ВТБ прогнозируют сохранение ключевой ставки 21% в течение года. Причем само решение не единственное, на что нужно ориентироваться: «Это как меню шеф-повара из нескольких смен блюд. Это решение по ставке, это сигнал, как будет действовать Центральный банк в будущем, это опубликование обновленных среднесрочных прогнозов».

«Внутренняя ставка в банковском секторе стала более проинфляционной, более мягкой. Все остальные факторы непринципиально поменялись по сравнению с декабрьскими... Двузначные инфляционные ожидания населения - на локальном максимуме, предприятия закладывают инфляцию 10,7% в свой бизнес-план и вынуждены его выполнять. Все эти факторы говорят о том, что никаких оснований для смягчения денежно-кредитной политики нет», - добавил Дмитрий Пьянов.