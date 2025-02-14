Сетевое издание|18+|Пятница|14 фев 2025|20:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Экономика

Решение ЦБ названо точкой оптимума для экономики

Печать
Telegram

Сохранение ставки ЦБ на уровне 21% является новой точкой оптимума, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его мнению, это позволит сохранять баланс в экономике.

«Это больше не борьба с инфляцией любой ценой, всеми доступными методами, а нахождение оптимума по недопущению рецессии, по сохранению роста в нужных сегментах и нужных отраслях с более медленным приближением к таргету. Мое мнение, что не так важно, какая ставка; да, мы можем прожить и с 21% (и это почему большинство прогнозирует сохранение этой ставки долгое время), балансируя другие регуляторные меры так, чтобы экономика получала инвестиционную кредитную подпитку», - высказался эксперт в эфире РБК ТВ.

По его словам, самые интересные прогнозы будут по инфляции и кредитованию, а снижение корпоративного портфеля в январе пока не показательно для расчетов за год.

«Я ожидаю, что в целом (по итогам года) все равно кредит вырастет на 8%, может быть, 10% совокупно - розничный и корпоративный», - отметил топ-менеджер банка.

Вместе с тем в ВТБ прогнозируют сохранение ключевой ставки 21% в течение года. Причем само решение не единственное, на что нужно ориентироваться: «Это как меню шеф-повара из нескольких смен блюд. Это решение по ставке, это сигнал, как будет действовать Центральный банк в будущем, это опубликование обновленных среднесрочных прогнозов».

«Внутренняя ставка в банковском секторе стала более проинфляционной, более мягкой. Все остальные факторы непринципиально поменялись по сравнению с декабрьскими... Двузначные инфляционные ожидания населения - на локальном максимуме, предприятия закладывают инфляцию 10,7% в свой бизнес-план и вынуждены его выполнять. Все эти факторы говорят о том, что никаких оснований для смягчения денежно-кредитной политики нет», - добавил Дмитрий Пьянов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте