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Экономика

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 2 месяца

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За 2 месяца 2025 года общий объем доходов банка «Кузнецкий» составил 310,8 млн рублей. Операционные расходы по сравнению с январем-февралем 2024 года увеличились на 20%, до 85,6 млн рублей, чистый процентный доход составил 91,9 млн рублей (рост год к году 12%), чистый комиссионный доход - 25,6 млн рублей. Чистый валовый доход увеличился на 4% и составил 122 млн рублей.

Балансовая прибыль до налогообложения составила 28,3 млн рублей, и по итогам января и февраля банк заработал 24,6 млн рублей чистой прибыли.

Кредитный портфель на отчетную дату вырос до 6 млрд рублей - рост по сравнению с февралем 2024-го составил 17,3%. Из них розничный кредитный портфель достиг 2,16 млрд рублей (рост год к году 24,3%), корпоративный кредитный портфель - 3,84 млрд рублей (рост год к году 13,7%). За 2 месяца 2025 года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на 1,2 млрд рублей - на 19% больше, чем в первые два месяца прошлого года.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 7,5 млрд рублей, увеличившись на 10,6% год к году. Из них средства на счетах физических и юридических лиц - 1,9 млрд рублей, депозиты юридических лиц - 1,62 млрд рублей (рост год к году 18,2%), вклады населения - 3,97 млрд рублей (рост 22,6%).

«Результаты первых 2 месяцев 2025 года полностью соответствуют нашим ожиданиям. Чистая прибыль составила 24,6 млн рублей, что подтверждает нашу устойчивость и эффективность. Активы выросли на 12,6% и составили 9,1 млрд рублей, собственный капитал - на 6% до 880 млн рублей. Также мы видим приток средств физических и юридических лиц на 10,6% (до 7,5 млрд рублей) вследствие высокой доходности по ним. Несмотря на принятые регуляторные ограничения и жесткую денежно-кредитную политику, мы наблюдаем рост выдач кредитов предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления - на 19% год к году», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Показатели рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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