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Учеба | До школ Пензенской области дошло 34% новых учебников

31.07.2019|12:17
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В Пензенскую область уже поступило более 250 тысяч учебников для школьников. Об этом заявил министр образования Александр Воронков на брифинге в среду, 31 июля. Книги находятся на базе учколлектора.

«Все 118 млн рублей, которые были законтрактованы, сегодня уже переданы издательствам, поставка завершена полностью. Но до школ пока дошло 34% учебников. Это связано с тем, что каждая школа заявку готовила отдельно и каждой школе с доставкой формируется база учебников. Все 305 муниципальных образовательных организаций получат учебники по графику и именно те, которые заказывали. Пересортицы быть не должно», - заверил Александр Воронков.

Он уточнил, что школы заключают договоры на поставку книг напрямую с издательствами, но министерство образования контролирует, чтобы учебные линейки не менялись по прихоти учителя.

Первые учебники уже поступили в Сосновоборский, Неверкинский, Камешкирский, Мокшанский, Наровчатский, Вадинский, Никольский и Земетчинский районы.

«Пенза пока учебники не забрала со склада. По городским школам они будут доставлены в первой декаде августа. Мы планируем, что к 1 сентября все учебники будут в образовательных организациях. Библиотекари их поставят на учет, и учебные комплекты будут розданы детям», - добавил министр.

При этом он предупредил: некоторые родители, зная, на какие огромные суммы заказываются учебники, полагают, что их дети непременно получат новые книги. Но библиотечный фонд может использоваться в течение нескольких лет, поэтому не факт, что ребенку достанется свежее издание.

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