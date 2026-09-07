В Бессоновке девушка на питбайке сбила мальчика-велосипедиста

Происшествия

В Бессоновке девушка на питбайке сбила мальчика-велосипедиста
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В воскресенье, 6 сентября, в Бессоновке случилось ДТП с участием мини-мотоцикла и ребенка.

По предварительным данным, в 19:30 на 2-й Речной улице 18-летняя девушка на питбайке KAYO сбила мальчика 2013 года рождения, ехавшего на велосипеде.

В результате происшествия оба получили травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего». - сообщили в областной ГАИ.

Аварии с двухколесным транспортом в регионе случаются нередко. По состоянию на конец июля было зарегистрировано 12 ДТП, погиб 1 ребенок и 11 получили травмы.

22 июля, в частности, в селе Грабово Бессоновского района 16-летний подросток на питбайке не справился с управлением и оказался под колесами автомобиля. Он скончался в карете скорой помощи.

27 июня в Лунинском районе опрокинулся мотоцикл Motoland RX под управлением 14-летнего мальчика. Юного водителя увезли в больницу.

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