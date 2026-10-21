При пожаре в Маньчжурии погиб мужчина

Происшествия

При пожаре в Маньчжурии погиб мужчина
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В среду, 21 октября, в Пензе в 3-м проезде Демьяна Бедного (Маньчжурия) случился смертельный пожар.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 3:48. Загорелся деревянный двухквартирный дом общей площадью 100 кв. метров.

Для ликвидации пламени привлекли 27 человек и 6 единиц техники.

Огонь уничтожил кровлю дома и помещения внутри. Также сгорел пеноблочный гараж площадью 32 кв. метра.

«В результате пожара погиб мужчина 1965 года рождения», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По факту случившегося начали проверку. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

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