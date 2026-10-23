Лоб в лоб: на Окружной автомобиль скорой столкнулся с Hyundai Getz

Происшествия

Лоб в лоб: на Окружной автомобиль скорой столкнулся с Hyundai Getz
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Вечером в четверг, 22 октября, на улице Окружной в Пензе недалеко от «Дизель-Арены» случилось серьезное ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. 3 человека пострадали.

Лоб в лоб: на Окружной автомобиль скорой столкнулся с Hyundai Getz

По предварительным данным, в 18:20 столкнулись «Газель» под управлением 55-летнего мужчины и Hyundai Getz с 42-летней женщиной за рулем.

«В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai Getz и ее пассажир, девочка 2014 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в областной ГАИ.

Водителю скорой оказали помощь на месте, затем отпустили.

Лоб в лоб: на Окружной автомобиль скорой столкнулся с Hyundai Getz

По факту ДТП проводится проверка.

Ставшие очевидцами столкновения пензенцы рассказали в Сети, что скорая ехала по главной, а автолюбительница за рулем Hyundai поворачивала налево. Машины столкнулись лоб в лоб. Момент аварии попал на видео.

6 августа на пересечении улиц Окружной и Мира в Пензе в ДТП с участием скорой помощи погибла 25-летняя женщина, несколько человек получили серьезные травмы.

Фото - УМВД.

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