Пензячку задержали за дебош в ресторане на Московской

Вечером в понедельник, 19 октября, росгвардейцы задержали 35-летнюю женщину, нарушавшую общественный порядок в ресторане на улице Московской в Пензе.

Сообщение о происшествии поступило на пульт централизованной охраны в вечернее время. Работники заведения указали на шумную компанию посетителей.

По словам администратора, гостья, будучи в сильном подпитии, без видимых причин начала провоцировать конфликты с официантами. Она нецензурно выражалась и в целом вела себя агрессивно.

Росгвардейцы попробовали угомонить нарушительницу порядка, но та оставила без внимания их требования.

В итоге женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ведомства.