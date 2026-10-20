У бара в Заводском районе заметили пожарные машины

Происшествия

У бара в Заводском районе заметили пожарные машины
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Вечером в понедельник, 19 октября, к известному бару на улице Ленина в Заводском районе областного центра прибыли машины пожарных и скорой помощи.

Пензенец выложил в Сеть кадры с автомобилями экстренных служб, а также со стоявшими у входа в заведение пожарными.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в 23:17 поступило сообщение о возгорании. Огонь повредил 2 кв. метра стены.

Для ликвидации пламени привлекли 12 человек и 2 единицы техники. В ЧП никто не пострадал.

19 октября пожар случился на мусорном полигоне около Чемодановки. Вспыхнул КамАЗ, кабина грузовика полностью выгорела.

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