Жителей дома на ул. Литвинова эвакуировали из-за кресла

Происшествия

Жителей дома на ул. Литвинова эвакуировали из-за кресла
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В Пензе из-за пожара в квартире на улице Литвинова (КПД) пришлось эвакуировать жителей пятиэтажки.

Спасатели получили вызов в 12:43 среды, 21 октября. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на 3-м этаже. Для ликвидации пламени привлекли 13 человек и 3 единицы техники.

Сгорело кресло на площади 1 кв. м. Пожарные эвакуировали пятерых человек, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Предварительно установлено, что ЧП случилось из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

21 октября в 3-м проезде Демьяна Бедного в Пензе (Маньчжурия) загорелся деревянный двухквартирный дом. При пожаре погиб мужчина.

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