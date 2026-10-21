Появились новые фото с места трагедии в Маньчжурии

В Пензе следователи проводят проверку по факту гибели 61-летнего мужчины при пожаре в 3-м проезде Демьяна Бедного (Маньчжурия).
Трагедия случилась в ночь на среду, 21 октября. Загорелась одна из двух квартир деревянного дома площадью 100 кв. м.
Огонь уничтожил кровлю дома и помещения внутри. Также сгорел пеноблочный гараж площадью 32 кв. метра.
После ликвидации пламени пожарные обнаружили тело мужчины.
При осмотре на нем не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза, сообщили в региональном СУ СКР.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства возгорания. После проверки примут процессуальное решение.