Появились новые фото с места трагедии в Маньчжурии

В Пензе следователи проводят проверку по факту гибели 61-летнего мужчины при пожаре в 3-м проезде Демьяна Бедного (Маньчжурия).

Трагедия случилась в ночь на среду, 21 октября. Загорелась одна из двух квартир деревянного дома площадью 100 кв. м.

Огонь уничтожил кровлю дома и помещения внутри. Также сгорел пеноблочный гараж площадью 32 кв. метра.

После ликвидации пламени пожарные обнаружили тело мужчины.

При осмотре на нем не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза, сообщили в региональном СУ СКР.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства возгорания. После проверки примут процессуальное решение.