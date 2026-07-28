Пензенские дети за рулем: в ПДН передали более 300 протоколов

В Пензенской области за истекший период 2026 года зарегистрировано 12 ДТП с участием детей-водителей. В этих авариях погиб 1 ребенок и 11 получили травмы.

Юные водители питбайков и мотоциклов нарушают правила. Так, 24 июля на улице Кирова в Пензе сотрудники Госавтоинспекции заметили мотоциклиста, совершавшего резкие маневры на проезжей части. Юношу попросили остановиться, но тот проигнорировал жест инспектора и продолжил движение.

«Водитель был задержан. Водителем транспортного средства оказался местный житель 2008 года рождения. На данного водителя было составлено 19 административных материалов», - сообщили в областной ГАИ.

В этом году пензенская Госавтоинспекция направила в комиссию по делам несовершеннолетних 327 протоколов, составленных в отношении детей-водителей, 125 из них по фактам управления мототранспортом.

В областной ГАИ в очередной раз призвали родителей не дарить детям питбайки.

«Пожалуйста, не рискуйте жизнью своих детей, не разрешайте им садиться за руль. Если ребенку хочется драйва, пусть это будет трек, экипировка, тренер рядом. Это и есть настоящая забота», - подчеркнули в ГАИ.

10 июля в поселке Земетчино 16-летний мотоциклист насмерть сбил 51-летнего мужчину. 22 июля в селе Грабово Бессоновского района в ДТП погиб 16-летний питбайкер. Также 22-го числа на улице Кирова в Пензе 16-летний подросток на мотоцикле сбил трех пешеходов.