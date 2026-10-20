В Городищенском районе столкнулись Renault и ЗИЛ-130

В понедельник, 19 октября, на автодороге Нижняя Елюзань - Сурск случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Сообщение об инциденте поступило в ГУ «ППСЦ» в 17:00.

На трассе столкнулись Renault Duster и ЗИЛ-130. От удара обе машины опрокинулись и загорелись.

Для ликвидации огня на место происшествия выехали автоцистерна на базе КамАЗа и УАЗ АПП с расчетами из 6 сотрудников пожарно-спасательной части № 52.

Спасатели огородили зону ДТП, потушили пламя, отключили аккумуляторные батареи автомобилей, собрали оперативные данные.

«Деблокирование не потребовалось. Участники дорожно-транспортного происшествия от оказания медицинской помощи отказались», - сообщили в ППСЦ.