В Городищенском районе столкнулись Renault и ЗИЛ-130

Происшествия

В Городищенском районе столкнулись Renault и ЗИЛ-130
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В понедельник, 19 октября, на автодороге Нижняя Елюзань - Сурск случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Сообщение об инциденте поступило в ГУ «ППСЦ» в 17:00.

На трассе столкнулись Renault Duster и ЗИЛ-130. От удара обе машины опрокинулись и загорелись.

В Городищенском районе столкнулись Renault и ЗИЛ-130

Для ликвидации огня на место происшествия выехали автоцистерна на базе КамАЗа и УАЗ АПП с расчетами из 6 сотрудников пожарно-спасательной части № 52.

В Городищенском районе столкнулись Renault и ЗИЛ-130

Спасатели огородили зону ДТП, потушили пламя, отключили аккумуляторные батареи автомобилей, собрали оперативные данные.

В Городищенском районе столкнулись Renault и ЗИЛ-130

«Деблокирование не потребовалось. Участники дорожно-транспортного происшествия от оказания медицинской помощи отказались», - сообщили в ППСЦ.

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