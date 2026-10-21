В Ухтинке огонь уничтожил дом и повредил 2 автомобиля

В селе Ухтинка Бессоновского района произошел серьезный пожар, в результате которого пострадал человек.

ЧП случилось во вторник, 20 октября, в СНТ «Сура». Тревожный вызов спасатели получили в 16:03. Для ликвидации пламени привлекли 8 человек и 3 единицы техники.

Сгорел садовый дом площадью 50 кв. метров, огонь повредил 1 кв. метр легкового автомобиля и столько же грузового.

При пожаре пострадал мужчина 1982 года рождения, рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось о смертельном пожаре в 3-м проезде Демьяна Бедного в Пензе. Загорелся деревянный двухквартирный дом, погиб мужчина.