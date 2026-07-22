В Бессоновском районе 16-летний питбайкер погиб в ДТП

В среду, 22 июля, в селе Грабово Бессоновского района в ДТП погиб 16-летний подросток.

По предварительным данным ГАИ, авария случилась в 15:51 на 13-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области. Юный водитель питбайка не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.

От полученных травм подросток скончался в карете скорой помощи.

По факту трагедии сейчас проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования», - уточнили в областной прокуратуре.