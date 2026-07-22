В Бессоновском районе 16-летний питбайкер погиб в ДТП

Происшествия

В Бессоновском районе 16-летний питбайкер погиб в ДТП
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В среду, 22 июля, в селе Грабово Бессоновского района в ДТП погиб 16-летний подросток.

В Бессоновском районе 16-летний питбайкер погиб в ДТП

По предварительным данным ГАИ, авария случилась в 15:51 на 13-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области. Юный водитель питбайка не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем.

В Бессоновском районе 16-летний питбайкер погиб в ДТП

От полученных травм подросток скончался в карете скорой помощи.

По факту трагедии сейчас проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.

В Бессоновском районе 16-летний питбайкер погиб в ДТП

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования», - уточнили в областной прокуратуре.

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