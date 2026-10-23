В пятницу, 23 октября, в 10:52 в Пензенской области ввели план «Ковер», сообщили в пресс-службе Росавиации.

Действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 23-е число небо над регионом также закрывали. План «Ковер» ввели в 21:59. Отбой дали в 6:10.

В ночь на 14-е число над Пензенской областью сбили беспилотник. БПЛА уничтожили и 11 октября.

В регионе действует запрет на съемку и распространение кадров полета беспилотников, их уничтожения и места падения.

UPD: в 12:03 план «Ковер» отменили.