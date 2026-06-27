В Лунинском районе в ДТП попал 14-летний мотоциклист

Происшествия

В Лунинском районе в ДТП попал 14-летний мотоциклист
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В Лунинском районе в ДТП пострадал 14-летний подросток. Авария произошла в 14:50 пятницы, 26 июня.

Мальчик за рулем мотоцикла Motoland RX не справился с управлением, когда ехал по полю (недалеко от 55-го километра дороги Пенза - Лунино - граница области), мотоцикл опрокинулся.

Подросток получил травмы, медики госпитализировали его.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

23 июня на улице Ладожской в Пензе в ДТП попал 18-летний питбайкер. Юноша врезался в препятствие, питбайк опрокинулся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

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