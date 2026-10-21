В Пензенской области пропал 85-летний сердобчанин

В Пензенской области пропал 85-летний житель Сердобска Николай Михайлович Митрофанов. Мужчина ушел из дома 9 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

21-го числа ориентировку на пенсионера распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего - 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые.

Данные об одежде отсутствуют.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению добровольцы.