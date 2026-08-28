В Пензенском районе фура врезалась в знак, водитель погиб

В четверг, 27 августа, на трассе Тамбов - Пенза случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 8:30 на 252-м километре дороги (недалеко от села Загоскино) 32-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом врезался в километровый знак. После этого машина съехала в кювет.

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

22 августа на въезде в село Радищево Кузнецкого района 18-летний водитель «Лады-Калины» потерял управление. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В аварии погибли 3 человека, включая ребенка.