В небе над Лопатинским районом уничтожили БПЛА

Происшествия

В небе над Лопатинским районом уничтожили БПЛА
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В ночь на пятницу, 28 августа, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили БПЛА в небе над Лопатинским районом, сообщил в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты.

Мельниченко напомнил жителям региона, что нельзя трогать обнаруженные опасные предметы. Необходимо отойти и сообщить о находке по номеру 112.

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Пензенской области в 23:40 27-го числа. В 0:48 начал действовать план «Ковер». Отбой дали в 6:36.

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