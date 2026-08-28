В небе над Лопатинским районом уничтожили БПЛА

В ночь на пятницу, 28 августа, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили БПЛА в небе над Лопатинским районом, сообщил в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты.

Мельниченко напомнил жителям региона, что нельзя трогать обнаруженные опасные предметы. Необходимо отойти и сообщить о находке по номеру 112.

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Пензенской области в 23:40 27-го числа. В 0:48 начал действовать план «Ковер». Отбой дали в 6:36.