Проехал по тротуару: в Пензе водитель «Газели» сбил двух пешеходов

Происшествия

Проехал по тротуару: в Пензе водитель «Газели» сбил двух пешеходов
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В Пензе водитель «Газели» проехал по тротуару на улице Свердлова и сбил двух человек.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось в 10:00 среды, 26 августа. «Газелью» управлял 70-летний водитель. Он наехал на 46-летнюю женщину и 22-летнего юношу. Первую медики госпитализировали с травмами, молодого человека отпустили после оказания помощи.

Видео момента ДТП опубликовали в Сети. Очевидцы рассказали, что «Газель» проехала по ногам женщины.

По факту случившегося проводят проверку.

17 августа в Пензе на улице Светлой (Шуист) под колеса автомобиля ВАЗ-2110 попала девочка 2024 года рождения. Водитель припарковал машину, но не принял нужных мер безопасности. В результате автомобиль самопроизвольно откатился и сбил ребенка.

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