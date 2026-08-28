В Бессоновке «Лада-Гранта» сбила 10-летнего ребенка

В четверг, 27 августа, в Бессоновке сбили 10-летнего велосипедиста.

По предварительным данным, это случилось в 14:20 на улице Комсомольской.

«Водитель автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1992 года рождения, совершил наезд на велосипедиста», - уточнили в областной Госавтоинспекции.

Мальчика госпитализировали с травмами. Обстоятельства произошедшего выясняются.

17 августа на улице Светлой в Пензе (Шуист) под колеса ВАЗ-2110 попала девочка 2024 года рождения. 35-летний водитель припарковал машину, но не принял нужных мер безопасности: она самопроизвольно откатилась и сбила ребенка.