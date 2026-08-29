Утром 29 августа в Пензенской области объявили ракетную опасность

Происшествия

Утром 29 августа в Пензенской области объявили ракетную опасность
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В субботу, 29 августа, в 4:34 на территории Пензенской области снова ввели режим «Ракетная опасность».

Были запущены СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

При получении такого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом в здании. Тем, кто на улице, нужно зайти в ближайшее укрытие и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности».

С начала месяца в регионе объявили ракетную опасность уже в пятый раз. Режим вводили 2, 8, 15 и 20-го числа.

UPD: отбой был дан в 5:27.

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