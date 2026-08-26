Квартира в Сердобске едва не сгорела из-за сигареты

Происшествия

Квартира в Сердобске едва не сгорела из-за сигареты
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ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало фото с места серьезного пожара в многоэтажке в Сердобске. ЧП случилось во вторник, 25 августа.

Спасатели получили вызов в 4:14. Загорелась однокомнатная квартира площадью 30 кв. м.

Для ликвидации пламени привлекли 8 человек и 3 единицы техники. Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, в их числе двое детей.

Квартира в Сердобске едва не сгорела из-за сигареты

В результате пожара выгорел балкон на площади 3 кв. м, оконный блок и стена на площади 2 кв. м. Люди в ЧП не пострадали.

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Квартира в Сердобске едва не сгорела из-за сигареты

«По статистике, многие пожары в жилых домах и квартирах происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Одно из распространенных нарушений - непотушенная сигарета, которая может попасть на постельные принадлежности или предметы мебели», - отметили в региональном ГУ МЧС России.

Спасатели призвали жителей региона оборудовать место для курения пепельницей, не ложиться с сигаретой в постель и, уходя из помещения, убедиться, что окурок потушен.

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