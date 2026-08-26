Из-за бесплатного джина у пензячки возникли проблемы с законом

35-летняя пензячка похитила бутылку джина, чтобы порадовать своего мужчину в день рождения. Тревожная кнопка в торговом центре в Первомайском районе сработала во вторник, 25 августа.

На сигнал отреагировал экипаж вневедомственной охраны. На месте сотрудники магазина рассказали росгвардейцам подробности.

По их словам, женщина взяла с витрины бутылку джина стоимостью около 1 000 рублей и попыталась пронести ее, минуя кассу. Однако продавцы заметили ее действия и задержали до прибытия правоохранителей.

Горожанка, в свою очередь, сообщила, что собиралась подарить алкоголь своему молодому человеку на день рождения. Пояснить, почему решила не платить, она отказалась.

Для дальнейшего разбирательства пензячку доставили в территориальный отдел полиции.