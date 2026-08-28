Спасатели вытащили водителя из разбитой «Нивы» под Трофимовкой

В Бессоновском районе спасатели пришли на помощь водителю «Нивы», попавшему в ДТП.

Авария случилась в четверг, 27 августа, на 663-м километре трассы М-5 недалеко от Трофимовки. Столкнулись два автомобиля.

В 10:33 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение о ДТП, специалисты выехали на место.

Они деблокировали травмированного водителя, достали его из машины и передали медикам, рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Аварию прокомментировали в областной ГАИ.

По предварительным данным, в 10:20 столкнулись «Нива» с 65-летним мужчиной за рулем и Mazda X5 с 46-летним. Оба автомобилиста пострадали. Водителя отечественной машины госпитализировали, другого отпустили после оказания помощи.