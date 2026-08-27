У детского сада в Пензе задержали агрессивного мужчину

Происшествия

У детского сада в Пензе задержали агрессивного мужчину
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В Пензе пьяный мужчина попытался проникнуть на территорию детского сада в Ближнем Арбекове. На место выезжала Росгвардия.

Инцидент произошел ранним утром 26 августа, когда сад еще не начал работу. Мужчина вел себя агрессивно, громко матерился, размахивал руками и нечленораздельно изъяснялся.

Охранник из детского сада вызвал Росгвардию. Экипаж, прибыв на место, задержал 47-летнего пензенца, нарушавшего общественный порядок.

«Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Ранее в пензенской школе № 79 сотрудники силовых ведомств отработали действия при возникновении террористических угроз. Практический сценарий состоял из 3 элементов: захвата заложников, нападения на школу с использованием горючих жидкостей и падения беспилотного летательного аппарата.

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