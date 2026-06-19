В Пензенском районе из Суры достали тело молодого мужчины

В четверг, 18 июня, из Суры в Пензенском районе достали тело мужчины 2001 года рождения, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в реке в районе Русеевского пляжа утонул купальщик. По данным полиции, трагедия произошла 15 июня.

16-го числа погибшего безуспешно искали сотрудники пожарно-спасательного центра. 18 июня он был обнаружен.

«Спасатели на лодке подошли к телу, транспортировали его до берега, извлекли из воды и передали представителям полиции», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

С начала лета в Пензенской области произошло уже несколько трагедий на воде. 7 июня в Кузнецком районе в водоеме в селе Пионер утонул 30-летний мужчина - житель другого села в том же районе.

13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина. Он утонул в пруду Новом, когда пытался спасти девушку.

15 июня в центре Пензы, в районе подвесного моста, из реки Суры достали тело 40-летнего мужчины, который с 11-го числа числился без вести пропавшим.