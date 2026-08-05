В МЧС прокомментировали возгорание мусоровоза на улице Кирова

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности ЧП на улице Кирова. Возле памятника Первопоселенцу загорелся мусоровоз.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:55. Для ликвидации последствий привлекли 8 человек и 2 единицы техники.

Отмечается, что мусоровоз загорелся во время движения. В ЧП никто не пострадал.

Кадры со спецмашиной, охваченной пламенем, опубликовали в Сети.

Возгорание мусоровоза началось с места сцепления кабины и кузова. Огонь пробовали потушить из бутылки с водой, однако безуспешно. Вскоре пламя охватило почти всю машину, колеса взорвались.