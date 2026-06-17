В Суре в районе Русеевского пляжа предположительно утонул мужчина

Происшествия

В Суре в районе Русеевского пляжа предположительно утонул мужчина
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В Пензенском районе, в реке Суре в районе Русеевского пляжа, предположительно утонул мужчина. По данным полиции, это случилось в понедельник, 15 июня.

16-го числа искать тело погибшего приезжали сотрудники пожарно-спасательного центра.

«Проведенный водолазный поиск в месте возможного утопления результатов не дал», - сообщили спасатели.

С начала лета в Пензенской области произошло уже несколько трагедий на воде. 7 июня в Кузнецком районе в водоеме в селе Пионер утонул 30-летний мужчина - житель другого села в том же районе.

13 июня в селе Тимирязево Башмаковского района погиб 35-летний мужчина. Он утонул в пруду Новом, когда пытался спасти девушку.

15 июня, в центре Пензы, в районе подвесного моста, из реки Суры достали тело 40-летнего мужчины, который с 11-го числа числился без вести пропавшим.

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