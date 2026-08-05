В Ахунах из-за аварии на сетях отключили холодную воду

В Ахунах из-за прорыва сетей отключили холодную воду с 8:30 среды, 5 августа.

Специалисты ООО «ЭнергоПромРесурс» проводят работы по устранению аварии, пояснил Горводоканал в своем канале в МАХ.

Водоснабжение восстановят после окончания работ. Время не указывается.

Ранее ресурсники отключили холодную воду в части Терновки из-за ремонтных работ на сетях в районе улицы Ростовской, 44.

Без водоснабжения остались, помимо улицы Ростовской, Батумская, Новоселовка, 1-й проезд Терновского и еще несколько улиц.