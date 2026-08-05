В центре Пензы пламя охватило мусоровоз

В Пензе в ночь на среду, 5 августа, на улице Кирова, возле памятника Первопоселенцу, загорелся мусоровоз. О ЧП горожане сообщили в Сети.

Возгорание спецтехники началось с места сцепления кабины и кузова. Огонь пробовали потушить из бутылки с водой, однако безуспешно. Вскоре пламя охватило почти всю машину, колеса взорвались.

Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли люди, не сообщается.

Похожий пожар произошел в Пензе 20 июня в 2-м Вологодском проезде (микрорайон Веселовка).

Пламя охватило мусоровоз КамАЗ с краном-манипулятором. Сообщалось, что, по предварительным данным, в спецмашине загорелись отходы.

Фото 4 - кадр с видео sova_penza; фото 5 - penzachp.