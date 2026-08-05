В центре Пензы пламя охватило мусоровоз

Происшествия

В центре Пензы пламя охватило мусоровоз
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В Пензе в ночь на среду, 5 августа, на улице Кирова, возле памятника Первопоселенцу, загорелся мусоровоз. О ЧП горожане сообщили в Сети.

В центре Пензы пламя охватило мусоровоз

Возгорание спецтехники началось с места сцепления кабины и кузова. Огонь пробовали потушить из бутылки с водой, однако безуспешно. Вскоре пламя охватило почти всю машину, колеса взорвались.

В центре Пензы пламя охватило мусоровоз

Пока официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли люди, не сообщается.

В центре Пензы пламя охватило мусоровоз

Похожий пожар произошел в Пензе 20 июня в 2-м Вологодском проезде (микрорайон Веселовка).

В центре Пензы пламя охватило мусоровоз

Пламя охватило мусоровоз КамАЗ с краном-манипулятором. Сообщалось, что, по предварительным данным, в спецмашине загорелись отходы.

Фото 4 - кадр с видео sova_penza; фото 5 - penzachp.

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