В Пензе ищут самокатчика, из-за которого пострадала пенсионерка

В Пензе разыскивают водителя электросамоката, который сбил женщину и скрылся.

Инцидент случился в среду, 27 мая, в 21:20 напротив дома № 13 в 3-м проезде Можайского (Северная Поляна).

«Неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, женщину 1955 года рождения», - уточнили в областной Госавтоинспекции. Пензячка получила травмы.

Свидетелей просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181.

Ранее в Пензе объявляли розыск очевидцев ДТП с детьми: на улице 8 Марта 26 мая сбили 11-летнего мальчика, на улице Московской 24 мая - 15-летнюю девочку, на улице Измайлова 17 мая - 12-летнюю.