В Кузнецком районе водители двух большегрузов погибли в ДТП

Происшествия

В Кузнецком районе водители двух большегрузов погибли в ДТП
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Вечером в среду, 22 июля, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 2 человека.

По предварительным данным, в 21:00 на 761-м километре трассы М-5, неподалеку от Сухановки, столкнулись 2 большегруза: Isuzu и Volvo с полуприцепом. За рулем первого находился 42-летний шофер, вторым управлял 60-летний.

В Кузнецком районе водители двух большегрузов погибли в ДТП

Оба водителя от полученных травм скончались на месте аварии.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В тот же день смертельное ДТП случилось в селе Грабово Бессоновского района, там погиб 16-летний питбайкер, врезавшийся в легковую машину.

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