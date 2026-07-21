В Пензенской области за день случились 2 ДТП с мотоциклами

В регионе за один день 20 июля случились 2 ДТП, в которых пострадали 17-летние мотоциклисты.

Первая авария произошла на улице Мира в Пензе в 4:15. Предварительно установлено, что юноша за рулем Motoland наехал на препятствие.

Водитель и его ровесник-пассажир получили травмы, потребовалась госпитализация.

Второе ДТП случилось в Мокшанском районе, на выезде из села Нечаевка, в 13:30. Racer под управлением 17-летнего парня столкнулся с «Нивой», которую вел 32-летний мужчина.

Мотоциклиста с травмами увезли в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства обоих дорожных инцидентов, сообщили в областной ГАИ.