В Пензенской области за день случились 2 ДТП с мотоциклами

Происшествия

В Пензенской области за день случились 2 ДТП с мотоциклами
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В регионе за один день 20 июля случились 2 ДТП, в которых пострадали 17-летние мотоциклисты.

Первая авария произошла на улице Мира в Пензе в 4:15. Предварительно установлено, что юноша за рулем Motoland наехал на препятствие.

Водитель и его ровесник-пассажир получили травмы, потребовалась госпитализация.

Второе ДТП случилось в Мокшанском районе, на выезде из села Нечаевка, в 13:30. Racer под управлением 17-летнего парня столкнулся с «Нивой», которую вел 32-летний мужчина.

Мотоциклиста с травмами увезли в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства обоих дорожных инцидентов, сообщили в областной ГАИ.

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