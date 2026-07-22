В Пензе спасатели помогли извлечь штырь из пальца девочки-подростка

Происшествия

В Пензе спасатели помогли извлечь штырь из пальца девочки-подростка
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Во вторник, 21 июля, спасатели пришли на помощь девочке-подростку: ее палец на ноге пробило насквозь металлическим штырем.

Сигнал о случившемся поступил в областной пожарно-спасательный центр в 21:08 от врача областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова.

Специалисты перепилили штырь, после чего медики смогли извлечь его из пальца юной пациентки, сообщили в ППСЦ.

Дети нередко попадают в ситуации, когда требуется участие работников центра.

Так, 4 июня на улице Лядова в Пензе спасатели пришли на помощь мальчику, засунувшему палец в отверстие цилиндрической формы. 20 марта специалисты выручили 4-летнего ребенка, у которого застрял палец в пластиковом хомуте.

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