В Пензе ищут велосипедиста, сбившего девочку на ГПЗ

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, случившегося в воскресенье, 17 мая, на улице Измайлова. Пострадала девочка 2014 года рождения.

Предварительно установлено, что инцидент случился в 18:45 около дома № 67, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Неизвестный велосипедист сбил ребенка и скрылся. Школьница получила травмы.

Свидетелей ДТП просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

27 мая на улице Кольцевой в селе Засечном 14-летний водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, а затем сбил пешехода - мальчика 2015 года рождения.