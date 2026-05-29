В Пензе ищут велосипедиста, сбившего девочку на ГПЗ

Происшествия

В Пензе ищут велосипедиста, сбившего девочку на ГПЗ
Печать
Max

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, случившегося в воскресенье, 17 мая, на улице Измайлова. Пострадала девочка 2014 года рождения.

Предварительно установлено, что инцидент случился в 18:45 около дома № 67, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Неизвестный велосипедист сбил ребенка и скрылся. Школьница получила травмы.

Свидетелей ДТП просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

27 мая на улице Кольцевой в селе Засечном 14-летний водитель кроссового мотоцикла не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, а затем сбил пешехода - мальчика 2015 года рождения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп пешеход гаи
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!