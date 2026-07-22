В Никольском районе Opel Astra съехал в кювет, пострадали люди

В среду, 22 июля, в Никольском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Сигнал об аварии поступил спасателям в 7:04.

Вблизи села Казарка водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, так что машина съехала в кювет.

Два человека получили травмы.

«Пожарными-спасателями был проведен комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП, а также оказана помощь в ликвидации последствий аварии», - сообщили в районной службе спасения.

6 июня в Мокшанском районе аналогичное ДТП унесло человеческую жизнь: погиб 45-летний водитель Opel Astra.