В Никольском районе Opel Astra съехал в кювет, пострадали люди

Происшествия

В Никольском районе Opel Astra съехал в кювет, пострадали люди
Печать
Max

В среду, 22 июля, в Никольском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Сигнал об аварии поступил спасателям в 7:04.

Вблизи села Казарка водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, так что машина съехала в кювет.

В Никольском районе Opel Astra съехал в кювет, пострадали люди

Два человека получили травмы.

«Пожарными-спасателями был проведен комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП, а также оказана помощь в ликвидации последствий аварии», - сообщили в районной службе спасения.

6 июня в Мокшанском районе аналогичное ДТП унесло человеческую жизнь: погиб 45-летний водитель Opel Astra.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп водитель спасатель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!