В Пензе ищут очевидцев наезда водителя СИМ на пешехода

В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, которое случилось 11 мая на проспекте Строителей.

По предварительным данным, в 16:10 напротив дома № 68а (во дворах за остановкой «Салон быта») неизвестный водитель средства индивидуальной мобильности сбил человека.

Пешеход получил травмы, а виновник скрылся с места происшествия.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось о розыске свидетелей наезда неизвестного транспортного средства на женщину 1953 года рождения. Авария случилась на проспекте Строителей, напротив дома № 21 (неподалеку от остановки «Могилевский дворик»).