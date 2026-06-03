В Пензе ищут свидетелей наезда на ребенка на улице 8 Марта

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал мальчик 2015 года рождения. Оно случилось напротив магазина на улице 8 Марта, 25Б, в 11:15 вторника, 26 мая.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Школьник получил травмы.

Свидетелей ДТП просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181.

Ранее в Пензе искали очевидцев происшествий на улице Московской (24 мая напротив торгового центра «Империя» велосипедист сбил девочку и уехал) и на улице Измайлова (17 мая там тоже неизвестный велосипедист сбил девочку и скрылся).