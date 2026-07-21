При пожаре на ул. Орджоникидзе в Кузнецке спасли двоих человек

Происшествия

При пожаре на ул. Орджоникидзе в Кузнецке спасли двоих человек
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Стали известны подробности пожара на улице Орджоникидзе в Кузнецке, случившегося утром во вторник, 21 июля.

При пожаре на ул. Орджоникидзе в Кузнецке спасли двоих человек

В 5:39 в МЧС поступил сигнал о возгорании в деревянном двухквартирном доме с кирпичным пристроем.

На место выдвинулись 19 человек личного состава, привлекалось 4 спецмашины. Огонь удалось потушить в кратчайшие сроки.

При пожаре на ул. Орджоникидзе в Кузнецке спасли двоих человек

«Силами МЧС России спасено 2 человека», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пламя повредило не только дом, но и надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 365 кв. м. Причина случившегося уточняется.

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