Спасатели нашли в лесу потерявшегося жителя Пензы

Происшествия

Спасатели нашли в лесу потерявшегося жителя Пензы
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В ночь на среду, 22 июля, в лесном массиве Ахунского лесничества заблудился житель Пензы.

Мужчина смог дозвониться до службы 112 и попросить помощи. В пожарно-спасательный центр сообщение было передано в 2:50.

«Установив связь по сотовому телефону с потерявшимся, спасатели определили его местоположение, нашли его в лесу и транспортировали до города», - рассказали в ППСЦ.

В августе прошлого года в Бессоновском районе заблудился в лесу около села Грабово 16-летний юноша. Ночью его отыскали спасатели и полицейские.

В июле того же года в Пензенском районе 75-летний грибник два дня плутал по лесу вблизи села Васильевка. Еще двух любителей тихой охоты спасатели нашли в июне: в районе СНТ «Родничок» рядом с селом Камайка того же района заблудился 67-летний мужчина, а у поселка Березовая Роща потерялась 61-летняя женщина.

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