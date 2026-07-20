На трассе М-5 в Городищенском районе опрокинулся эвакуатор

В Городищенском районе случилось ДТП с участием автоэвакуатора. На месте аварии работали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.
Сообщение об аварии поступило в воскресенье, 19 июля, в 6:07.
По данным областной Госавтоинспекции, на 708-м километре федеральной трассы М-5 недалеко от села Чаадаевка 70-летний водитель «Газели» не справился с управлением. Машина опрокинулась на бок вместе с перевозимым Audi Q7.
Шофер получил травмы, потребовалась госпитализация.
«Пожарными на месте происшествия проведены работы по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.