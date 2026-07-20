На трассе М-5 в Городищенском районе опрокинулся эвакуатор

Происшествия

На трассе М-5 в Городищенском районе опрокинулся эвакуатор
Печать
Max

В Городищенском районе случилось ДТП с участием автоэвакуатора. На месте аварии работали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

На трассе М-5 в Городищенском районе опрокинулся эвакуатор

Сообщение об аварии поступило в воскресенье, 19 июля, в 6:07.

По данным областной Госавтоинспекции, на 708-м километре федеральной трассы М-5 недалеко от села Чаадаевка 70-летний водитель «Газели» не справился с управлением. Машина опрокинулась на бок вместе с перевозимым Audi Q7.

Шофер получил травмы, потребовалась госпитализация.

На трассе М-5 в Городищенском районе опрокинулся эвакуатор

«Пожарными на месте происшествия проведены работы по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп водитель спасатель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!