На улице Московской велосипедист сбил школьницу и скрылся

Областная Госавтоинспекция разыскивает свидетелей ДТП, случившегося в воскресенье, 24 мая, напротив торгового центра «Империя» на улице Московской.

По предварительным данным, в 20:27 неустановленный велосипедист сбил девочку 2011 года рождения и уехал.

Школьница получила травмы.

Свидетелей ДТП просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

17 мая аналогичный инцидент произошел на улице Измайлова. Пострадала девочка 2014 года рождения, велосипедист скрылся.

пешеход гаи розыск
 
 
 
 
 

