В Засечном из-за удара молнии загорелась стена в жилом доме

В Засечном из-за удара молнии загорелась стена в жилом доме
В воскресенье, 5 апреля, в селе Засечном случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 12:27.

Предварительной причиной происшествия назван грозовой разряд. Из-за удара молнии в частном доме на улице нагорной прогорела стена на кухне на площади 3 кв. м.

Огонь ликвидировали до прибытия пожарных подразделений, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Возгорания из-за ударов молнии происходили в регионе прошлым летом. В частности, 26 августа в Чемодановке полностью сгорела крыша кирпичного дома с мансардой. 25 июля в Бессоновке запылал чердак в кирпичном доме.

10 июня из-за грозового разряда случились сразу 2 пожара в СНТ «Южное» в Пензенском районе. Полностью сгорели 2-этажный деревянный садовый и кирпичный дома.

1 июня огонь, возникший после удара молнии, уничтожил надворные постройки в селе Напольный Вьяс Лунинского района.

